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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Миннесоту»

07:58
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«Лейкерс» переиграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (137:121). Команда из Лос-Анджелеса одержала третью победу кряду.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 25 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 137:121 (31:30, 40:40, 31:24, 35:27)

Л: Джеймс (25 + 12 подборов + 12 передач), Шредер (16), Кузма (16), Хортон-Такер (16).

М: Эдвардс (29), Таунс (29), Рубио (19 + 12 передач).

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