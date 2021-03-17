Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Миннесоту»
07:58
«Лейкерс» переиграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (137:121). Команда из Лос-Анджелеса одержала третью победу кряду.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 25 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 137:121 (31:30, 40:40, 31:24, 35:27)
Л: Джеймс (25 + 12 подборов + 12 передач), Шредер (16), Кузма (16), Хортон-Такер (16).
М: Эдвардс (29), Таунс (29), Рубио (19 + 12 передач).
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю