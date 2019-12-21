«Кливленд» переиграл «Мемфис» благодаря 33 очкам Кларксона

«Кливленд» на своем паркете обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА (114:107). Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Джордан Кларксон набрал 33 очка.

В другой встрече «Индиана» дома выиграла у «Сакраменто» (119:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Сакраменто» — 119:105 (30:32, 38:25, 24:22, 27:26)

И: Уоррен (23), Тернер (17), Макконнелл (15), Сабонис (15).

С: Холмс (20), Бэгли (17), Джеймс (14).

«Кливленд» — «Мемфис» — 114:107 (25:27, 30:24, 26:36, 33:20)

К: Кларксон (33), Лав (21 + 13 подборов), Гарлэнд (14).

М: Джексон (24), Брукс (16), Валанчюнас (14 + 14 подборов).

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