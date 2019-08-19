Карри профинансирует создание команды по гольфу в одном из университетов США

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри намерен сделать крупное пожертвование Университету Ховарда, чтобы там была создана команда по гольфу, сообщает The Washington Post. По данным источника, Карри полностью профинансирует создание мужской и женской команды по гольфу в университете, который исторически принадлежит темнокожему сообществу.

— Неважно, откуда вы и каково ваше положение, — сказал Карри. — Мы все были детьми, которые хотели раскрыть себя через спорт.

Точная сумма пожертвования не называется, но речь идет о семизначной сумме.