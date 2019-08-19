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Карри профинансирует создание команды по гольфу в одном из университетов США

19:48
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Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри намерен сделать крупное пожертвование Университету Ховарда, чтобы там была создана команда по гольфу, сообщает The Washington Post. По данным источника, Карри полностью профинансирует создание мужской и женской команды по гольфу в университете, который исторически принадлежит темнокожему сообществу.

— Неважно, откуда вы и каково ваше положение, — сказал Карри. — Мы все были детьми, которые хотели раскрыть себя через спорт.

Точная сумма пожертвования не называется, но речь идет о семизначной сумме.

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