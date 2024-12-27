«Оклахома» победила «Индиану», Гилджес-Александер набрал 45 очков

«Оклахома» на выезде переиграла «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:112. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 45 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Вашингтон» выиграл у «Шарлотт» (107:106), «Атланта» победила «Чикаго» (141:133) благодаря дабл-даблу форварда Джейлена Джонсона, а «Орландо» проиграл «Майами» (88:89).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 107:106 (34:29, 34:25, 28:33, 17:23)

В: Пул (25), Кулибали (20), Сарр (15), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Кисперт (13).

Ш: Болл (31), Бриджес (22 + 14 подборов), Миллер (18), Уильямс (16).

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 112:118 (29:19, 32:34, 23:30, 30:37)

И: Нембхард (23), Сиакам (22 + 10 подборов), Матурин (18), Макконнелл (13).

О: Гилджес-Александер (45), Джейлен Уильямс (20), Дорт (13), Хартенштайн (11 + 13 подборов).

«Атланта» — «Чикаго» — 141:133 (21:33, 32:31, 38:44, 50:25)

А: Джонсон (30 + 15 подборов), Янг (27 + 13 передач), Хантер (25), Рисаше (16).

Ч: Лавин (37), Картер (26), Уайт (23), Вучевич (19).

«Орландо» — «Майами» — 88:89 (31:22, 21:19, 19:20, 17:28)

О: Саггс (29), да Силва (18), Колдуэлл-Поуп (11), Битадзе (10 + 14 подборов).

М: Хирро (20), Хакес (15), Беркс (17), Розир (14).