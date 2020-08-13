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Игрок «Филадельфии» получил вторую травму за три дня

08:57

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вновь получил повреждение.

Как сообщает NBC Sports, 26-летний камерунец получил травму правой руки в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (121:125). Тремя днями ранее Эмбиид заработал повреждение голеностопа во время встречи с «Портлендом» (121:124) и пропустил одну игру. Сообщается, что новая травма Эмбиида не носит серьезного характера и баскетболист сможет обойтись без операции.

В первом раунде плей-офф НБА «Филадельфия» встретится с «Бостоном».

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