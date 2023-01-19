«Хьюстон» потерпел поражение от «Шарлотт». Грин набрал 41 очко

«Хьюстон» потерпел поражение от «Шарлотт» в матче НБА

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Шарлотт в матче регулярного чемпионата НБА — 117:122. Атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин набрал 41 очко.

В других встречах «Оклахома» переиграла «Индиану» (126:106), «Мемфис» выиграл у «Кливленда» (115:114), а «Майами» одержал победу над «Нью-Орлеаном» (124:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Индиана» — 126:106 (36:20, 22:24, 42:29, 26:33)

О: Гилджес-Александер (23), Джо (23), Дорт (22 + 11 подборов), Гидди (16 + 11 передач).

И: Нембард (18), Матурин (13), Куин (13).

«Мемфис» — «Кливленд» — 115:114 (31:30, 37:31, 21:30, 26:23)

М: Бэйн (25), Морант (24), Альдама (16).

К: Гарлэнд (24 + 14 передач), Леверт (23), Мобли (18 + 15 подборов), Окоро (17).

«Нью-Орлеан» — «Майами» — 98:124 (23:36, 28:34, 25:28, 22:26)

Н: Макколлум (21), Валанчюнас (18 + 10 подборов), Маршалл (12).

М: Адебайо (26), Батлер (18), Винсент (16), Струс (16 + 10 передач).

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 117:122 (31:36, 29:17, 24:30, 33:39)

Х: Грин (41), Шенгюн (24 + 12 подборов), Гордон (11), Мартин (11).

Ш: Розир (26), Пламли (17), Уильямс (17), Вашингтон (16).