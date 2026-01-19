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19 января, 05:45

«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан»

Павел Лопатко

«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:110.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рокетс» Джабари Смит-младший — у него 32 очка.

«Хьюстон» (25-15) занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» (10-35) идет на последнем, 15-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 119:110 (32:30, 32:24, 23:26, 32:30)

Х: Смит-младший (32 очка), Шенгюн (21), Томпсон (20)
Н: Мерфи (21), Уильямсон (20), Квин (15)

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