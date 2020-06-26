Форвард «Денвера» Уилл Бартон заявил, что американское общество может измениться только при помощи радикальных мер.

— Недостаточно носить футболки с изображением Джорджа Флойда до и после матчей, что-то говорить в интервью, рассказывать, что нам нужны перемены, — приводит The Denver Post слова Бартона. — Все это не помогает. У нас проблемы уже более 400 лет. Единственный способ что-то действительно поменять — революция. На дворе 2020 год, а мы все еще выступаем с мирными протестами, произносим мирные речи в поддержку того, что и так уже является законом. Все эти речи и мирные протесты в прошлом. Я считаю, что революция — единственное, что реально поможет нам.

В США проходят протесты против полицейского произвола в отношении чернокожих. Они начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.