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Форвард «Денвера» — о расизме: «Мирные протесты и речи в прошлом. Поможет только революция»

13:47
Уилл Бартон. Фото Instagram.com
Уилл Бартон. Фото Instagram.com
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Форвард «Денвера» Уилл Бартон заявил, что американское общество может измениться только при помощи радикальных мер.

— Недостаточно носить футболки с изображением Джорджа Флойда до и после матчей, что-то говорить в интервью, рассказывать, что нам нужны перемены, — приводит The Denver Post слова Бартона. — Все это не помогает. У нас проблемы уже более 400 лет. Единственный способ что-то действительно поменять — революция. На дворе 2020 год, а мы все еще выступаем с мирными протестами, произносим мирные речи в поддержку того, что и так уже является законом. Все эти речи и мирные протесты в прошлом. Я считаю, что революция — единственное, что реально поможет нам.

В США проходят протесты против полицейского произвола в отношении чернокожих. Они начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.

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