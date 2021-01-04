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«Клииперс» прервали победную серию «Финикса»

06:45
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«Клипперс» обыграли «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА (112:107). Команда из Лос-Анджелеса прервала четырехматчевую победную серию «Санс».

В другой встрече «Чикаго» обыграл «Даллас» (118:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Клипперс» — 107:112 (24:37, 20:27, 37:24, 26:24)

Ф: Букер (25), Эйтон (24), Пол (15), Шарич (15).

К: Джордж (39), Леонард (15), Батюм (14), Кеннард (14).

«Чикаго» — «Даллас» — 118:108 (31:31, 28:29, 27:21, 32:27)

Ч: Лавин (39), Уайт (23), Портер (15).

Д: Брансон (31 + 7 передач), Ричардсон (16), Клебер (16).

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