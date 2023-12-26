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Сегодня, 09:22

50 очков Дончича принесли «Далласу» победу над «Финиксом»

Алина Савинова
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«Даллас» на выезде обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:114.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 50 очков. У «Санс» больше всего очков на счету Грэйсона Аллена (32).

«Даллас» с 18 победами в 30 играх занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Финикса» 14 побед в 29 встречах и 11-я позиция.

НБА. Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Даллас» — 114:128 (24:36, 30:28, 38:27, 22:37)

26 декабря. Финикс. «Footprint Center»

Баскетбол
БК Даллас Маверикс
БК Финикс Санс
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