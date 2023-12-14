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Сегодня, 07:40

«Финикс» проиграл «Бруклину», «Юта» победила «Нью-Йорк»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Финикс» дома уступил «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:116.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 34 очка.

В параллельном матче «Юта» обыграла «Нью-Йорк» (117:113) и прервала свою серию из трех поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Бруклин» — 112:116 (22:31, 34:33, 32:22, 24:30)

Ф: Букер (34), Дюрант (27), Нуркич (15 + 22 подбора)

Б: Томас (24), Бриджес (21), Динвидди (16)

14 декабря. Финикс. «Footprint Center»

«Юта» — «Нью-Йорк» — 117:113 (22:31, 30:19, 37:34, 28:29)

Ю: Секстон (26), Маркканен (23), Фонтеккио, Хортон-Такер (оба — 15)

Н: Рэндл (32 + 12 подборов), Брансон (23), Дивинченцо (21)

14 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena»

БК Бруклин Нетс
БК Нью-Йорк Никс
БК Финикс Санс
БК Юта Джаз
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