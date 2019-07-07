Джимми Батлер и Мейерс Леонард стали игроками "Майами"

Защитник Джимми Батлер и центровой Мейерс Леонард перешли в "Майами", сообщает официальный сайт клуба.

Батлер ранее выступал за "Филадельфию", Леонард - за "Портленд". До этого сообщалось, что контракт Батлера рассчитан на четыре года, а зарплата составит 142 миллиона долларов.

29-летний Джимми Батлер в прошедшем сезоне провел 55 матча за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА (16,7 очка, 4,9 подбора и 3,5 передачи) и 12 матчей в плей-офф (19,4 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи).

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