Джеймс отреагировал на подписание Колдуэлла-Поупа

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на подписание нового трехлетнего контракта с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом.

«Да, Поуп с нами! Братан, поздравляю», — написал Джеймс в Twitter.

Колдуэлл-Поуп в первые два сезона гарантировано получит 30 миллионов долларов, последний год частично гарантирован.

27-летний Колдуэлл-Поуп был одним из ключевых ролевых игроков команды при завоевании титула-2020. Его показатели в прошлом году — 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.