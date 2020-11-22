Джеймс отреагировал на подписание Колдуэлла-Поупа
12:08
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на подписание нового трехлетнего контракта с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом.
«Да, Поуп с нами! Братан, поздравляю», — написал Джеймс в Twitter.
Колдуэлл-Поуп в первые два сезона гарантировано получит 30 миллионов долларов, последний год частично гарантирован.
27-летний Колдуэлл-Поуп был одним из ключевых ролевых игроков команды при завоевании титула-2020. Его показатели в прошлом году — 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.
YESSIR @CaldwellPope!!! Congrats my brother— LeBron James (@KingJames) November 22, 2020
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