«Денвер» проиграл «Сакраменто», «Филадельфия» победила «Индиану»

«Сакраменто» в домашнем матче регулярного сезона НБА в овертайме победил «Денвер» — 100:97. Команда из штата Колорадо впервые уступила за семь игр. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Харрисон Барнс, набравший 30 очков.

В параллельной встрече «Филадельфия» одолела «Индиану» — 119:116. Дабл-дабл из 32 очка и 11 подборов оформил Джоэл Эмбиид.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Денвер» — 100:97 ОТ (17:27, 23:30, 27:18, 23:15, 10:7)

С: Барнс (30)

Д: Харрис (25)

1 декабря.

«Филадельфия» — «Индиана» — 119:116 (38:29, 27:36, 28:28, 26:23)

Ф: Эмбиид (32+11 подборов)

И: Уоррен (29)

1 декабря.

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