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Сегодня, 08:12

«Бруклин» уступил «Денверу» и потерпел четвертое поражение кряду, Йокич и Уэстбрук оформили по трипл-даблу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бруклин» на выезде проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:124.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 35 очков, 12 подборов и 15 передач. Также трипл-дабл сделал Рассел Уэстбрук (25+11+10).

«Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Бруклин» потерпел четвертое поражение кряду и идет 12-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Бруклин» — 124:105 (32:36, 33:23, 29:20, 30:26)

Д: Йокич (35 очков+12 подборов+15 передач), Уэстбрук (25+11+10), Портер (17)

Б: Джонсон (22), Мартин (19), Клоуни (14)

11 января. Денвер. «Ball Arena».

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
Рассел Уэстбрук
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