Трипл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Орландо»
«Даллас» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:98.
Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл, набрав 20 очков, 11 подборов и 10 передач. Самым результативным игроком встречи стал другой баскетболист «Далласа», Тим Хардуэй (36 очков).
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Орландо» — 112:98 (36:27, 20:23, 29:25, 27:23)
Д: Хардуэй (36), Берк (29), Дончич (20+11 подборов+10 передач)
О: Вучевич (30+15 подборов, Гордон (16), Берч (12)
«Милуоки» — «Кливленд» — 100:90 (27:14, 20:23, 31:26, 22:27)
М: Миддлтон (27, Портис (17+11 подборов), Холидей (15)
К: Драммонд (26+24 подбора), Дотсон (21), Нэнс-мл. (17)
«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 122:125 ОТ (34:28, 24:32, 27:23, 28:30, 9:12)
М: Бизли (29), Таунс (25+13 подборов), Расселл, Райд (оба — 16)
С: Дерозан (38), Маррей (22+14 подборов), Миллс (21)
«Сакраменто» — «Портленд» — 99:125 (24:38, 25:28, 20:27, 30:32)
С: Бэгли (15), Хэлибертон (12), Уайтсайд, Робинсон (оба — 11)
П: Макколлум (37), Лиллард (17), Энтони (13)
10 января.
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