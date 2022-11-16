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Сегодня, 07:05

«Даллас» обыграл «Клипперс». Дончич оформил дабл-дабл

«Даллас» благодаря 35 очкам Дончича оказался сильнее «Клипперс»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:101. «Маверикс» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич (35 очков), оформивший дабл-дабл.

«Даллас» со статистикой 8-5 занимает 5-е место в Западной конференции. «Клипперс» идут на 8-й строчке, имея 8-7.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Клипперс» — 103:101 (30:15, 24:17, 15:33, 34:36)

Д: Дончич (35 + 11 подборов), Финни-Смит (21), Динуидди (16), Вуд (15).

К: Джордж (23), Батюм (22), М-с Моррис (18), Уолл (17).

БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Лука Дончич
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