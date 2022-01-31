Дабл-дабл Вучевича принес «Чикаго» победу над «Портлендом»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Портленд» со счетом 130:116.

Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. Центровой «Буллз» Никола Вучевич набрал 24 очка и сделал 14 подборов.

После этого матча «Чикаго» с 31 победой занимает второе место в Восточной конференции, «Портленд» с 21 победой — на десятой строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Портленд» — 130:116 (29:35, 44:30, 31:27, 26:24)

30 января. Чикаго. «United Center».