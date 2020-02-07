Церемония прощания с Коби Брайантом пройдет 24 февраля

Официальная церемония прощания с легендарным форвардом «Лейкерс» Коби Брайантом, его дочерью Джанной и 7 другими погибшими вместе с ними в авиакатастрофе состоится 24 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Церемония пройдет на домашней арене «Лейкерс», «Стэйплс-Центр». Сообщается, что дата была выбрана после обсуждения с женой Брайанта, Ванессой, а также с руководством «Лейкерс» и владельцами арены.

Дата выбрана в память об игровых номерах Брайанта и его дочери: Коби выступал под номером «24» (24 число), а Джанна — под номером «2» (2 месяц года). Число мест на церемонии будет ограничено, информация о билетах еще не публиковалась.