«Будьте осторожны с тем, что пишете в Twitter». Леброн Джеймс прокомментировал высказывание президента «Хьюстона» о Гонконге

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал высказывание генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, который поддержал участников акций протеста в Гонконге. Впоследствии комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига не будет извиняться за высказывание функционера и подчеркнул, что НБА выступает за свободу слова.

— Да, у нас свобода слова, — цитирует Леброна TSN. — Но иногда бывают негативные последствия, когда вы не думаете о других, а думаете только о себе. Я не хочу спорить со словами Дэрила Мори, но полагаю, что он не был осведомлен о сложившейся ситуации. Многие люди могли пострадать, не только в финансовом, но и в физическом, эмоциональном и духовном плане. Так что будьте осторожны с тем, что пишете в Twitter, что говорите и делаете. Со свободой слова приходит много негатива.