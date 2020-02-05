«Атланта» отчислила Парсонса. Ранее он попал в автомобильную аварию

«Атланта» отчислила Чендлера Парсонса, чтобы освободить место в платежной ведомости для проведения четырехстороннего обмена, по которому получила центрового Клинта Капелу. По последнему сезону в контракте форвард заработает 25,2 миллиона долларов.

15 января он попал в серьезную автомобильную аварию. Чендлер получил множественные тяжелые и неизлечимые травмы, в том числе травматическое повреждение головного мозга, грыжу межпозвоночного диска и разрыв губы. Игрок может завершить карьеру, сообщал ESPN.

В нынешнем регулярном чемпионате Парсонс принял участие в пяти матчах. Ранее он выступал за «Мемфис». Игрок имеет постоянные проблемы с коленом.