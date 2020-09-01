Адетокунбо установил карьерный антирекорд в матче против «Майами»
09:38
Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо установил антирекорд в первом матче полуфинала Восточной конференции против «Майами» (104:115).
Самый ценный игрок НБА сезона-2018/19 реализовал 4 штрафных броска из 12, что является худшим результатом в карьере грека в плей-офф. По итогам матча Адетокунбо набрал 18 очков, 10 подборов и 9 ассистов.
Второй матч серии «Милуоки» — «Майами» состоится 3 сентября.
Giannis went 4-12 from the free-throw line tonight.— StatMuse (@statmuse) September 1, 2020
Eight FT misses is a new playoff career-worst. pic.twitter.com/Mk3NovfpBD