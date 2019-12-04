Стали известны имена лучших игроков НБА по итогам октября и ноября, информирует пресс-служба лиги.

В Восточной конференции лучшим признали форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. На Западе — Лука Дончич («Даллас»).

В ноябре 24-летний Адетокунбо в среднем набирал 30,9 очка, собирал 13,4 подбора, и совершал 1,5 перехвата. «Милуоки» при этом лидирует в турнирной таблице Востока.

У 20-летнего Дончича — 30,8 очка, 9,9 подбора и 1,4 перехвата. «Даллас» — четвертый на Западе.