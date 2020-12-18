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ЦСКА победил «Зенит» и вышел на первое место в Евролиге

21:43
Янис Стрелниекс атакует корзину «Зенита». Фото Twitter
Янис Стрелниекс атакует корзину «Зенита». Фото Twitter
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ЦСКА в матче регулярного Евролиги победил «Зенит» (83:65) и вышел на первое место в турнирной таблице. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Майк Джеймс, набравший 20 очков плюс 6 подборов и 7 результативных передач.

После этой победы хозяева вышли на первое место с 11 выигрышами, питерцы — седьмые (восемь побед).

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Зенит» (Россия) — 83:65 (24:17, 21:14, 21:18, 17:16)

18 декабря. Москва. «Мегаспорт

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