Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев прокомментировал выступление пилотов "Торо Россо" в квалификации "Гран-при Азербайджана". Российский автогонщик Даниил Квят занял 6-е место, его партнер по команде Александр Албон – 13-е.

– Квят показал хорошую скорость, однако пару раз задел ограждения – цитирует Вильнева F1News. – Ему еще повезло, что сегодня он не разбил машину. Но пока все идет нормально, Албон тоже растет на глазах, так что вся команда "Торо Россо" выглядит неплохо, тем более если учесть, что у нее скромный бюджет.

​У них все в порядке с максимальной скоростью на прямой, поэтому они в состоянии и гонку хорошо провести. Впрочем, на этой трассе всегда много всего происходит, так что посмотрим.

​Гонка пройдет завтра, 29 апреля. Начало – в 15.10 по московскому времени.