Ямамото сядет за руль «Торо Россо» в практике «Гран-при Японии»

Японский гонщик Наоко Ямамото, выступающий в серии «СуперФормула», должен впервые попробовать себя за рулем болида «Формулы-1» на домашнем «Гран-при Японии» в следующие выходные. Как сообщает F1i, 31-летний японец выступит в первой практике за «Торо Россо», но пока неизвестно, кого он заменит: Даниила Квята или Пьера Гасли.

Ямамото является протеже «Хонды», которая поставляет двигатели «Торо Россо» и «Ред Буллу». В его активе есть два чемпионства в «СуперФормуле» — в 2013 и 2018 годах.