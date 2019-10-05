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Ямамото сядет за руль «Торо Россо» в практике «Гран-при Японии»

10:39
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Японский гонщик Наоко Ямамото, выступающий в серии «СуперФормула», должен впервые попробовать себя за рулем болида «Формулы-1» на домашнем «Гран-при Японии» в следующие выходные. Как сообщает F1i, 31-летний японец выступит в первой практике за «Торо Россо», но пока неизвестно, кого он заменит: Даниила Квята или Пьера Гасли.

Ямамото является протеже «Хонды», которая поставляет двигатели «Торо Россо» и «Ред Буллу». В его активе есть два чемпионства в «СуперФормуле» — в 2013 и 2018 годах.

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