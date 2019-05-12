Вольфф обвинил "Рено" в срыве договоренности по тестам шин

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф обвинил "Рено" в срыве договоренностей между командами. Поводом для этого стали планы по тестированию 18-дюймовых шин для болидов 2021 года. Первые испытания пройдут в конце нынешнего сезона – специальные машины на основе болидов 2018 году подготовят "Мерседес", "Рено" и "Макларен".

– Pirelli хотела начать тестирование как можно скорее – это можно понять, – цитирует F1i Вольффа. – Но с другой стороны, речь идет о ресурсах, которые мы не ожидали потратить в этом году. Мы надеялись, что все тесты 18-дюйомвых шин могут быть проведены в 2020 году. Мы четко заявили об этом. Если бы все команды согласились не участвовать в этих тестах в 2019 году, мы бы сделали то же самое. Соответственно, напротив, если какая-то команда согласится, то и мы на это пойдем. Именно "Рено" все начала. Она нарушила нашу договоренность между командами. Затем "Макларен" последовал по ее стопам.