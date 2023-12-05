Вольф высказался об автомобиле «Мерседес» 2024 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о болиде команды 2024 года.

«Машина следующего года будет более традиционной... в том смысле, чего можно ожидать от болида «Формулы-1». Однако есть несколько интересных деталей, которых мы еще не видели на других автомобилях», — приводит слова Вольфа FormulaNerds.

По итогам сезона-2023 «Мерседес» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, набрав 409 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (860 очков).