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Сегодня, 10:16

Вольф высказался об автомобиле «Мерседес» 2024 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о болиде команды 2024 года.

«Машина следующего года будет более традиционной... в том смысле, чего можно ожидать от болида «Формулы-1». Однако есть несколько интересных деталей, которых мы еще не видели на других автомобилях», — приводит слова Вольфа FormulaNerds.

По итогам сезона-2023 «Мерседес» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, набрав 409 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (860 очков).

Источник: https://www.formulanerds.com/news/exclusive-wolff-reveals-details-about-mercedes-2024-f1-car/
Формула-1
Мерседес
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