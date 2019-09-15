Валттери Боттас заявил, что он еще не на пике своей карьеры

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас сказал, что пик его карьеры еще впереди.

— Я все еще не на пике своей карьеры и становлюсь все сильнее с возрастом, — цитирует Боттаса Autosport. — До конца карьеры еще немало лет, и я продолжаю прибавлять год за годом как в гоночном мастерстве, так и в работе с машиной. К тому же, сейчас я далек от тех целей, которых хочу достичь в «Формуле-1», и буду над этим работать. Команда полностью меня поддерживает, и в концовке сезона мне нужно полностью выложиться. Если я увижу, что могу бороться за высокие цели, то буду более уверен в себе в будущем.

Валттери Боттас занимает второе место в чемпионате, имея в активе 221 очко. Лидирует его партнер по команде Льюис Хэмилтон — 284 очка.