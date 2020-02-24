Валттери Боттас: «Переговоры о новом контракте нужно проводить с меньшим шумом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас надеется, что вопрос с продлением его контракта на 2021 год решится как можно быстрее. В прошлом году продления договора финскому гонщику пришлось ждать до середины сезона.

— Опыт прошлого года дал нам кое-какие уроки в плане переговоров, — цитирует F1i Боттаса. — Я уверен, что все можно сделать более плавно и с меньшим шумом вокруг, с меньшим числом слухов. В прошлом году было слишком много лишних разговоров за пределами команды. А все процессы должны происходить внутри. Если тянуть до августа-сентября, то накапливается ком, появляются отвлекающие факторы, потому что слухи к этому времени активизируются.