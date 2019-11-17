Валттери Боттас: «Машина «Мерседеса» не позволила в квалификации взять первый ряд стартовой решетки»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что вряд ли мог выступить лучше в квалификации «Гран-при Бразилии». Финн показал пятое время, а его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал третьим.

— Условия на трассе менялись, но мы адаптировались, и в квалификации темп нарастал, — цитирует GP Today Боттаса. — Я чувствовал себя все увереннее, продолжая подбирать настройки. В целом быстрые попытки я провел чисто. Льюису круг удался лучше, но я думаю, что у нас просто не было машины, которая могла бы претендовать на первый ряд стартовой решетки. Нужно посмотреть, что мы можем сделать в гонке.