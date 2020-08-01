Бывший пилот «Ред Булла» Марк Уэббер сравнил шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.

— Я бы поставил Льюиса выше Михаэля, потому что Хэмилтон — более совершенный пилот, — цитирует Planet F1 Уэббера. — Я не говорю, что Михаэль — плохой гонщик, мы ведь сравниваем двух топ-пилотов. Шумахер вывел «Формулу-1» на новый уровень, можно сказать, отправил в стратосферу в плане физической подготовки и подхода к делу. Михаэль был невероятным пилотом, первопроходцем. Тем не менее, некоторые его рекорды под вопросом из-за его отношения к некоторым вещам. Льюис действует чисто и показывал свой уровень в более слабых болидах. У его долгой карьеры есть отличительный признак великого чемпиона — стабильность. Когда Хэмилтон проходит гонку на 8 из 10, если оценивать его возможности так, то это уже что-то особенное. Когда же он выступает на 10 из 10, то это непобедимый человек.