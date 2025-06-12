Стролл объяснил, почему не смог принять участия в гонке в Испании

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл раскрыл детали своего повреждения, из-за которого был вынужден пропустить основную гонку «Гран-при Испании».

«Я в порядке. Несколько месяцев назад я почувствовал боль в запястье и кисти, но все равно хотел участвовать в соревнованиях. Со временем боль усилилась, и мы решили обратиться за медицинской помощью. Конечно, я был расстроен, что пропустил гонку в Барселоне, но тогда это было верное решение. С нетерпением жду возвращения на трассу в эти выходные», — цитирует Стролла пресс-служба команды.

Стролл примет участие в «Гран-при Канады».