Формула-1

12 июня 2025, 17:01

Стролл объяснил, почему не смог принять участия в гонке в Испании

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл раскрыл детали своего повреждения, из-за которого был вынужден пропустить основную гонку «Гран-при Испании».

«Я в порядке. Несколько месяцев назад я почувствовал боль в запястье и кисти, но все равно хотел участвовать в соревнованиях. Со временем боль усилилась, и мы решили обратиться за медицинской помощью. Конечно, я был расстроен, что пропустил гонку в Барселоне, но тогда это было верное решение. С нетерпением жду возвращения на трассу в эти выходные», — цитирует Стролла пресс-служба команды.

Стролл примет участие в «Гран-при Канады».

Формула-1
Астон Мартин
Лэнс Стролл
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
В «Динамо» все свалили на Кудашова
В «Динамо» все свалили на Кудашова
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Подвиг «Салавата Юлаева», «Автомобилисту» нужна перестройка
Подвиг «Салавата Юлаева», «Автомобилисту» нужна перестройка
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
