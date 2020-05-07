«Странное решение». Реакция Квята на перевод Албона из «Торо Россо»

Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят вспомнил о прошлом сезоне, когда его партнера по «Торо Россо» Александра Албона перевели в «Ред Булл». Россиянин ранее уже выступал за старшую команду австрийского концерна.

— Конечно, я был недоволен таким решением. Честно говоря, я даже не сразу поверил в эту новость. Мы это решение показалось странным, — приводит слова Квята Autosport со ссылкой на подкаст Beyond the Grid. — Но потом я понял: им нужна «свежая кровь», а я уже ездил за «Ред Булл». Это нормально для них. Мне потребовалось несколько дней, чтобы смириться.