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Стартовую решетку «Гран-при Японии» могут определить по итогам практики

08:13

Порядок «Гран-при Японии» может быть определен по итогам второй практики, информирует racefans.net. Причиной является надвигающийся тайфун, в результате которого квалификация в Сузуке была перенесена на воскресенье, а третья тренировка — отменена.

В воскресенье утром также возможен сильный дождь, но дальше переносить квалификацию будет уже невозможно, так как она и так заканчивается за три часа до начала гонки. Сама же гонка уже стартует за три часа до заката.

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