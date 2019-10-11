Стартовую решетку «Гран-при Японии» могут определить по итогам практики

Порядок « » может быть определен по итогам второй практики, информирует racefans.net. Причиной является надвигающийся тайфун, в результате которого квалификация в Сузуке была перенесена на воскресенье, а третья тренировка — отменена.

В воскресенье утром также возможен сильный дождь, но дальше переносить квалификацию будет уже невозможно, так как она и так заканчивается за три часа до начала гонки. Сама же гонка уже стартует за три часа до заката.