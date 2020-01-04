Спонсор Кубицы будет платить «Альфа Ромео» по 10 миллионов в год

Стали известны подробности контракта поляка Роберта Кубицы с «Альфа Ромео», он стал резервным пилотом. Ранее сообщалось, что на его переход повлияет смена топливного спонсора команды — в новом сезоне «Альфа Ромео» переходит с Shell на польскую Orlen.

Польская нефтеперерабатывающая компания будет платить за место для Кубицы по 10 миллионов евро в год, сообщает Blick. «Уильямсу» за позицию боевого пилота платили столько же. Длительность контракта Кубицы неизвестна.

Кубица в прошлом сезоне вернулся в «Формулу-1» после девятилетнего отсутствия. Он выступал за «Уильямс», набрав за сезон одно очко. Ранее в «Королевских гонках» он представлял «Заубер» (2006-2009) и «Рено» (2010).