Сироткин рассказал о планах вернуться в "Формулу-1"

Тест пилот команды "Рено" Сергей Сироткин сказал, что у него есть планы вернуться в "Формулу-1" в качестве основного гонщика.

- Такие планы есть, это наша общая с SMP Racing инициатива. Мы вместе вложили столько сил, нервов и души в это, что никому из нас не хочется останавливаться, не доведя дело до конца. Надо понимать, что это планы по поиску основной гоночной программы уже на 2020 год. И над этим идет работа, - цитирует Сироткина Motorsport.com. - Это точно будет не Суперформула и не гонки GT. Все остальные варианты мы сейчас рассматриваем. И, конечно же, мы не до конца распрощались с тем, во что вложили так много сил и времени – это "Формула-1".

Россиянин в прошлом сезоне дебютировал в "Королевских гонках" и набрал одно очко в составе "Уильямса"

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