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Шарль Леклер: «Буду рад, если Хэмилтон перейдет в «Феррари»

15:03
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал информацию о возможном приходе в команду Льюиса Хэмилтона. Контракт британца с «Мерседесом» рассчитан до конца 2020 года.

- Если Хэмилтон перейдет к нам, я буду рад, — цитирует Леклера Motorsport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — Мы выступаем в «Формуле-1» и хотим сражаться с лучшими. Я получил шикарную возможность иметь в напарниках четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, от которого я очень многому научился. На таких примерах всегда учишься.

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