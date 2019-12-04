Шарль Леклер: «Буду рад, если Хэмилтон перейдет в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал информацию о возможном приходе в команду Льюиса Хэмилтона. Контракт британца с «Мерседесом» рассчитан до конца 2020 года.

- Если Хэмилтон перейдет к нам, я буду рад, — цитирует Леклера Motorsport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — Мы выступаем в «Формуле-1» и хотим сражаться с лучшими. Я получил шикарную возможность иметь в напарниках четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, от которого я очень многому научился. На таких примерах всегда учишься.