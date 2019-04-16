Себастьян Феттель: "Я не смог бы завтра взять и уйти из "Формулы-1"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель сказал, что пока не планирует уходить из "Формулы-1".
-– Я чувствую себя на пике формы, знаю, что делаю, очень самокритичен, амбициозен и требователен к себе, - цитирует немца Autosport. - Мне нравится пилотировать, нравится ощущение скорости и борьба с другими пилотами. Я не смог бы взять и завтра уйти, потому что буду скучать по всему этому. У меня есть контракт. Но это лист бумаги. Так что посмотрим, что ждет меня в будущем.
Себатьян Феттель занимает четвертое место в личном зачете, имея в активе 37 очков.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/56029-sebastyan-fettel-ya-ne-gotov-uyti-iz-formuly-1-v-blizhayshee-vremya
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