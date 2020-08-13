Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о своем отношении к слухам по поводу того, где он продолжит карьеру. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» станет свободным агентом после сезона-2020.

— Люди делают слишком много шума вокруг таких историй, правда я не знаю, что тут такого интересного, — цитирует GPBlog Феттеля. — Стоит мне помахать рукой Кристиану Хорнеру (руководитель «Ред Булла» — прим. «СЭ») или Лоуренсу Строллу (владелец «Рейсинг Пойнт» — прим. «СЭ») — новость уже на первой полосе в любой газете. У меня все еще есть несколько вариантов продолжения карьеры и мне потребуется время, чтобы определиться. Почему мы с Отмаром Сафнауэром (руководитель «Рейсинг Пойнт») ездили вместе в машине, когда были гонки в Великобритании? Я уже не в первый раз катаюсь с Отмаром, но до этого никого не волновала эта тема.