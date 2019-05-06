Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признал, что у него есть проблемы в пилотировании болида.

- Пока дела обстоят так, что нам нужно больше усилий, чтобы вывести шасси в рабочее окно, тогда как у них ("Мерседеса" - прим. "СЭ) это получается более гладко, – цитирует Феттеля Autosport. – Особенно на таком автодроме, как Баку, где важно чувствовать уверенность в машине. У меня ее пока нет. Я понимаю, что пилотирую не в полную силу, так как машина не реагирует на мои действия так, как мне хотелось бы. Ее поведение кажется неестественным. Все были в такой ситуации.

Феттель занимает третье место в чемпионате, имея в активе 52 очка.

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