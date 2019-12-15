Себастьян Феттель: «Мой эксперимент с отказом от мяса продлился шесть недель»
23:18
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, какие пробовал диеты.
— Мой эксперимент с отказом от мяса продлился шесть недель в 2018-м, — цитирует Феттеля Blick. — Я глубоко погрузился в эту тему. К примеру, я узнал, что нет универсальной диеты, поскольку каждый человек уникален и каждый организм реагирует на разные продукты по-своему. То, что и как ты ешь, зависит только от тебя и ни от кого больше.
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