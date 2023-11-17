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Сегодня, 15:26

Сайнс получил штраф 10 позиций на стартовой решетке «Гран-при Лас-Вегаса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Карлос Сайнс.
Фото «СЭ»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оштрафован на 10 позиций за замену элементов силовой установки.

«Хотя стюарды и решили, что правила могут быть опущены в таких обстоятельствах, директив, позволяющих сделать это, нет», — говорится на официальном сейте ФИА.

В самом начале первой практики «Гран-при Лас-Вегаса» плохо закрепленный люк оторвался под машину испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в 14-м повороте.

Квалификация «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет 18 ноября. Начало — в 11.00 мск. Гонка состоится 19 ноября. Старт — в 09.00 мск.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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