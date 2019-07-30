Русинов считает, что Квят лучше всех отработал на "Гран-при Германии"

Российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов - о выступлении пилота "Торо Россо" Даниила Квята на "Гран-при Германии". Россиянин занял третье место.
— На этой гонке Квят отработал лучше всех, — цитируют Русинова "Известия". — Это то, чего мы от него ожидали. Квят — сам по себе очень хороший быстрый гонщик. И он в очередной раз подтвердил, что может находиться в "Формуле-1" на уровне "Торо Россо", а то и претендовать на возвращение в топ-команду уровня "Ред Булла". Теоретически у него есть на это шансы.
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Дополнительная информация
https://iz.ru/904141/aleksei-fomin-timur-ganeev/bronzovyi-kviat-gonshchik-priblizilsia-k-vozvrashcheniiu-v-red-bull
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