Руководитель «Феррари» заявил, что рассчитывает на Феттеля и не собирается приглашать Хэмилтона
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что хочет, чтобы 32-летний пилот Себастьян Феттель остался в команде после сезона-2020. Также, Бинотто опроверг слухи о возможном приходе в «Феррари» 6-кратного чемпиона мира, 35-летнего Льюиса Хэмилтона.
— Феттель — наш главный кандидат, — приводит Autosport слова Бинотто. — Конечно, мы ведем с ним переговоры и будем вести дальше. На переговоры с Феттелем нужно время. Возможность приглашения Хэмилтона мы сейчас не рассматриваем.
Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года. Немец является 4-кратным чемпионом мира, но все свои титулы он выиграл в составе «Ред Булла» (с 2010 по 2013 год).
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/61072-mattia-binotto-fettel-nash-glavnyy-kandidat-v-sostav-na-2021-god