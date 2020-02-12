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Руководитель «Феррари» заявил, что рассчитывает на Феттеля и не собирается приглашать Хэмилтона

15:00

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что хочет, чтобы 32-летний пилот Себастьян Феттель остался в команде после сезона-2020. Также, Бинотто опроверг слухи о возможном приходе в «Феррари» 6-кратного чемпиона мира, 35-летнего Льюиса Хэмилтона.

— Феттель — наш главный кандидат, — приводит Autosport слова Бинотто. — Конечно, мы ведем с ним переговоры и будем вести дальше. На переговоры с Феттелем нужно время. Возможность приглашения Хэмилтона мы сейчас не рассматриваем.

Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года. Немец является 4-кратным чемпионом мира, но все свои титулы он выиграл в составе «Ред Булла» (с 2010 по 2013 год).

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61072-mattia-binotto-fettel-nash-glavnyy-kandidat-v-sostav-na-2021-god

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