Руководитель «Феррари»: «Сейчас я не так оптимистичен, как год назад. Сейчас соперники быстрее нас»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что соперники команды по «Формуле-1» выглядят быстрее по итогам предсезонных тестов в Барселоне.

— Если говорить о разнице в скорости, то нужно принимать во внимание разный уровень топлива в баках. Тем не менее, если оценивать только нашу скорость, то не думаю, что мы так же быстры, как соперники, = цитирует официальный сайт «Формулы-1» Бинотто. — Сейчас я настроен не так оптимистично, как год назад. В данный момент соперники быстрее нас. Сложно сказать, насколько быстрее, мы постараемся это понять в ближайшие дни, изучив собранные данные. Мы еще не работали над скоростью и не искали идеальные настройки. Думаю, на следующей неделе все прояснится.

Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует в середине марта, с 13 по 15 марта будет проходить «Гран-при Австралии», являющийся первым в календаре гоночной серии.