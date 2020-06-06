Росс Браун: «К «Уильямсу» присматриваются серьезные инвесторы»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун прокомментировал будущую продажу «Уильямса» и сообщил, что командой интересуются серьезные инвесторы.

— «Уильямсу» предстоит справиться с проблемой, однако есть серьезные люди, которые сейчас присматриваются к команде, — приводит Motorsport.com слова Брауна. — Это показывает, что нынешняя модель позволяет серьезно задуматься о таком приобретении.

Ранее появилась информации, что в «Уильямсе» после аудита готовы продать значительную часть своих акций, но, по уточнениям самой команды, речь может идти даже обо всей компании Williams Grand Prix Holding.

Кроме того, «Уильямс» расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT и к первому «Гран-при» сезона-2020 представит обновленную ливрею для своих болидов.