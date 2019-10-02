Ромен Грожан: «Гонщикам надо быть вежливее на первых кругах»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что гонщики должны вести себя более вежливо по отношению друг к другу на первых кругах заездов. Он выбыл на ранней стадии гонки «Гран-при России» после столкновения.

— Думаю, этого можно было избежать, — цитирует Motorsport Грожана. — Я оставил много места справа, но три машины в ряд там не помещались. Чья это была вина? Кого-то справа. Весь уик-энд вы усердно работаете, улучшаете и настраиваете машину, но уже в четвертом повороте в гонке из 53 кругов вы вылетаете из-за чьей-то агрессии. В последних гонках стартовые круги получаются слишком агрессивными. Надо быть более вежливыми, потому что впереди длинная гонка. Я никого не обвиняю. Просто думаю, что проблем можно избежать.