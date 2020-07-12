«Рено» подала протест против болидов «Рейсинг Пойнт»

Представители «Рено» подали официальный протест против команды «Рейсинг Пойнт» и используемых ей болидов, сообщает Autosport.

По мнению французской команды, Серхио Перес и Лэнс Стролл в нынешнем сезоне выступают на машинах, частично повторяющих дизайн «Мерседеса», что противоречит правилам. По регламенту, каждая команда имеет право выступать на болидах только собственного производства и дизайна.