«Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил в гонке 19-го этапа чемпионата мира «Гран-при США» и принес своей команде победу в Кубке конструкторов-2022.
Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес занял четвертое место в гонке. По итогу, австрийская команда заработала 37 очков и досрочно стала победителем Кубка конструкторов.
За три этапа до конца сезона-2022 в зачете «Ред Булл» 656 очков. Команда стала недосягаемой для «Феррари», которая идет на втором месте (469 очков).
«Ред Булл» выпервые с 2013 года выиграл Кубок конструкторов, положив конец восьмилетней серии титулов «Мерседес».
Напомним, что на «Гран-при Японии» Ферстаппен досрочно стал чемпионом сезона-2022.
Кубок конструкторов:
1. Red Bull — 656
2. Ferrari — 469
3. Mercedes — 415
4. Alpine — 149
5. McLaren — 138
6. Alfa Romeo — 52
7. Aston Martin — 51
8. Haas — 36
9. AlphaTauri — 35
10. Williams — 8.